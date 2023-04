Le donne non vanno in bici | Proiezione & dibattito

Teatro Valgraziosa, Calci (PI)

Sabato 6 Maggio

21:00

Accesso libero



In bici dall’Europa al Giappone? Fattibile. Bisogna solo pedalare 13.000 km, attraversare 21 stati e, soprattutto, averne la possibilità e volerlo, volerlo tanto.

Protagonista di quest’impresa è Manon Brulard, ragazza belga che racconta la sua avventura nel docu-film ”Le Donne non vanno in bici” ("Women don't cycle").



Nel suo viaggio Manon riesce a documentare in modo arguto e divertente il rapporto intimo con un oggetto: la bicicletta. Oggetto che costituisce per queste giovani - e meno giovani - donne uno strumento importante di indipendenza, libertà e identità.

Oltre a toccare le tematiche più che oggi attuali della mobilità dolce e del turismo lento, presenta uno sguardo innovativo, fresco e stimolante sulle questioni dell'interculturalità, di genere e dell'intersezionalità.

La proiezione sarà seguita da un dibattito con FIAB Pisa e Pisa Fancy Women Bike Ride sulle tematiche trattate dal docufilm.



ISCRIZIONE (raccomandata ma non obbligatoria)

https://forms.gle/picrdF7AMaNJcxpQ7



L'evento fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023, è organizzato dal collettivo MeNeCuro festival ed è patrocinato dall'Unità Parrocchiale di Calci e dal Comune di Calci.