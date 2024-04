'Le emozioni dei burocrati' per il ciclo di conferenze '45 minuti / 1 immagine'

Il 19 aprile 2024, nell’ambito del ciclo di conferenze “45 minuti / 1 immagine”, Francesco Buscemi della Rijksuniversiteit Groningen terrà una conferenza dal titolo "Le emozioni dei burocrati. L’età delle rivoluzioni, Balzac e il senso dello Stato"



Questo evento, organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa in collaborazione con il Centro Interuniversitario di storia culturale e la Domus Mazziniana, offre un’opportunità di esplorare la cultura visuale del lungo Ottocento attraverso gli studi di storici e storici dell’arte.

All’incontro sarà possibile partecipare in presenza presso la sede della Domus Mazziniana, in via d’Azeglio 14 (Pisa), oppure in diretta streaming sui canali social della Domus Mazziniana stessa e del Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa.