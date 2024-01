Le favole di Peter Pan - Leggo per legittima difesa a Terricciola

Le Favole di Peter Pan a Terricciola: ultimi due appuntamenti per il mese di gennaio con le letture teatralizzate itineranti dedicate ai bambini.



Domenica 21 e 28 gennaio tornano le letture teatralizzate itineranti con Peter Pan e i suoi fantasiosi aiutanti.

L’iniziativa fa parte di Leggo per Legittima Difesa, progetto del Comune di Terricciola in co - progettazione con Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS e con la compartecipazione economica del Consiglio Regionale della Toscana.



Domenica 21 le letture si terranno presso la Biblioteca Comunale di Morrona (Via dei Lecci 16) alle ore 11, mentre quella successiva, nell’Enoteca di Terricciola (Via Roma 47/49) alle 16.30.





Per informazioni: leggoperlegittimadifesa.it/