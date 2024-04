'Le favole di Peter Pan' a Terricciola

L’appuntamento con Peter Pan e i suoi fantasiosi aiutanti è per Domenica 21 Aprile alle ore 11 presso i Giardini Pubblici di Via Salaiola a La Rosa (Terricciola).



Dopo i mesi invernali le Letture Teatrali di Favole, Racconti e Fiabe, del progetto Leggo Per Legittima Difesa, rivolte ai più piccoli e non solo, si spostano all’aperto. Un’occasione per trascorrere qualche ora insieme ad altri Bambini, sognare con la Fantasia grazie all’aiuto di Peter Pan e dei suoi magici aiutanti.



Tutti i Bambini e le Bambine e i loro genitori sono invitati a prendere parte alle Letture. L’iniziativa è gratuita, ma è necessaria la prenotazione ai fini organizzativi al 351.5944009 (Anche Whatsapp).



Leggo per Legittima Difesa è un progetto del Comune di Terricciola in co-progettazione con Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS e con la compartecipazione economica del Consiglio Regionale della Toscana.





Per maggiori informazioni: leggoperlegittimadifesa.it/