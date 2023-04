Le Giornate dell'associazionismo al Centro Sms

Le associazioni Le Piagge Convivio, in collaborazione con I Cavalieri e Radio Il Falco Club, con la partecipazione di dreamBOOK edizioni, e con il patrocinio del Comune di Pisa e di Cesvot promuovono "LE GIORNATE DELL’ASSOCIAZIONISMO” in programma sabato 6 e domenica 7 maggio (ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 18.00) presso SMS Centro Espositivo San Michele degli Scalzi in Viale delle Piagge a Pisa. Il ruolo del volontariato e delle associazioni al servizio della persona e della comunità. Tante le associazioni pisane iscritte al RUNTS del Comune di Pisa che sono state invitate ad esporre e presentare le loro attività durante questa kermesse di appuntamenti, convegni, esposizioni di veicoli storici e tanto altro ancora.



Sarà una grande festa, sia all'interno che all'esterno della vasta area adiacente alla Chiesa di San Michele degli Scalzi con ingresso gratuito. Momenti di riflessioni e approfondimenti legislativi e culturali sul terzo settore, dove le associazioni e i cittadini potranno confrontarsi su temi importanti anche attraverso la conoscenza di professionisti che operano nel settore. Come detto le associazioni presenti esporranno materiale documentale oppure effettueranno brevi performance. L’obiettivo è quello di raccogliere le testimonianze più significative e le esperienze che ciascuna associazione ha raccolto nel suo passato, al fine di mantenere vivo lo spirito di collaborazione attiva fra i propri soci e l'intera cittadinanza.



Numerose le iniziative con scopi sociali, culturali, storici e sportivi che hanno contraddistinto la città di Pisa attraverso l’impegno sul territorio di tante persone che offrono ogni giorno generosamente tempo e competenze al servizio della comunità.

Inaugurazione ed apertura sabato 6 maggio alle ore 10.00 con spazi giochi per bambini e famiglie.