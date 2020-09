'Le Leg(g)ende pisane de Il Tirreno'

Incontro/Dibattito condotto da Valentina Landucci, caposervizio redazione Pisa Il Tirreno con Sergio Costanzo e Fabio Vasarelli autori del volume che raccoglie i primi 50 articoli della rubrica di Pisanità. Discorsi su Pisa, la sua storia, il passato, l'attualità. Un mix di curiosità, leggende da sfatare e misteri da approfondire. Tanti secoli di storia in pillole. Introduce la serata l’Assessore al Turismo e Commercio Paolo Pesciatini. Dalle 19:30 musica dal vivo con Roberto Gori.

Iniziativa organizzata da l'Associazione culturale SosteniAMO, media partner "il Tirreno" con il patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con l'Associazione Culturale Eliopoli, Pro Loco litorale pisano, CCN di Tirrenia, Confesercenti e Confcommercio. La partecipazione è gratuita ma consigliamo la prenotazione telefonando al numero 347 3762894 oppure direttamente in loco dalle ore 20.30 per permettere di garantire il distanziamento interpersonale nel rispetto delle normative per la prevenzione del Covid-19, così come sarà obbligatorio l'uso della mascherina.