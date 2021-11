Le muse di dante - Mostra tra illustrazione e pittura di Chiara Macchi e Gianni Pettinari

Uno sguardo nuovo tra illustrazione e pittura celebra tre protagoniste delle cantiche dantesche nel settecentenario della morte del sommo poeta.

L’amore di fuoco di Francesca (inferno); il perdono anelato di Sapìa (purgatorio) e la santità di Beatrice (paradiso); illustrate in tre opere che dopo il debutto al “Festival Mercantia” (Certaldo) approdano da VIVO.

La mostra verrà inaugurata il 13/11/2021 con un evento speciale di live painting e sarà visitabile fino al 31/12/2021.



CHIARA MACCHI

Dopo essersi diplomata presso l’istituto Statale D’Arte di Cascina si specializza in fumetto nella Scuola Internazionale di Comics di Firenze.

La sua arte strizza l’occhio al mondo dell’infanzia e il suo tratto composto da linee curve e morbide accompagna lo spettatore in un mondo dove le figure femminili sono di solito le protagoniste.

Da diversi anni collabora con lo studio pedagogico Zerocento di Ponsacco, dove insegna l’arte del fumetto ai bambini. Tiene corsi di pittura e disegno per adulti a Pontedera e collabora con diverse associazioni culturali del territorio.



GIANNI ANTONIO PETTINARI

Dopo essersi diplomato presso l’istituto Statale D’Arte di Cascina si iscrive all’accademia di firenze dove consegue nel 2010 il diploma accademico in arti multimediali.



I linguaggi che usa per le sue opere non hanno vincoli di tecnica o stile, tutto si fonde e l’arte diventa materica e in continuo mutamento.