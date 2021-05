Visita guidata al Museo delle navi antiche di Pisa

Evento per famiglie.

Il museo delle Navi Antiche è unico nel suo genere: esso ospita le navi che furono travolte con i loro carichi dalle alluvioni del fiume Arno, che funestarono la piana di Pisa.

L'unicità è data anche dalla "location": gli Arsenali Medicei voluti dal Granduca Cosimo I dei Medici.



La durata del tour è 1h.

Il prezzo del servizio di guida durante la visita è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini sopra i sei anni.

Le famiglie con 3 bambini dai 6 anni a 18 possono usufruire del biglietto di 20 euro.

Il biglietto di ingresso al Museo intero costa 10 euro, sono previsti sconti per i residenti nel Comune di Pisa e per coloro che possiedono tessera Unicoop oppure Cral.

La prenotazione è obbligatoria al 3493025866 Marcella



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...