Le notti alle Terme di Bagni di Pisa

Sabato 11, 18 e 25 maggio

Giovedì 9, 16 e 23 maggio



Le serate primaverili a Bagni di Pisa sono un’esperienza di totale relax, in cui la magia delle terme di notte rilassa il corpo e rigenera lo spirito. Un’occasione imperdibile per passare una serata in modo originale con le persone più care e concedersi il lusso del benessere.



Le serate includono:

- Apericena composto da finger food e canapè gourmet

- Accesso a 5 piscine termali con idromassaggi con acqua a 36-38°C

- Accesso alle aree relax, sauna e bagno turco

- Esclusivo kit spa di Bagni di Pisa con accappatoio, telo bagno e cuffia



Dalle 20 a mezzanotte. Ingresso 58 euro a persona – su prenotazione.