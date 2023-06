Torna 'Le Notti dell’Archeologia' alla Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell'Università di Pisa.

La rassegna offre l’occasione di visite, eventi e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche della Toscana. La tematica scelta per il 2023 è la diversa attenzione al benessere nel corso del tempo e delle culture.



"Scultura fuori orario", dalle ore 20:00 alle ore 23:00

Apertura serale straordinaria in cui poter ammirare l’Apollo del Belvedere, Ermes che tiene in braccio Dioniso bambino, l’Afrodite di Cirene, valgono sicuramente un viaggio tra Roma, Olimpia e Cirene. A Pisa, le loro antiche copie in gesso vi accoglieranno tutte insieme nella suggestiva cornice della chiesa di San Paolo all’Orto, accanto a un centinaio di calchi di altre icone della scultura classica.



L'iniziativa è organizzata da GiArA - Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’Università di Pisa del Sistema Museale di Ateneo in collaborazione con il laboratorio MARSIA del dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.





Maggiori informazioni: info.gipsoteca@sma.unipi.it - (+39) 050 2211278