Le notti dell'archeologia alle collezioni egittologiche 'Edda bresciani'

Torna 'Le Notti dell'Archeologia' al Museo di Anatomia Umana 'Filippo Civinini' dell'Università di Pisa. La rassegna offre l'occasione di visite, eventi e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche della Toscana. La tematica scelta per il 2023 è la diversa attenzione al benessere nel corso del tempo e delle culture. Sabato 8 luglio si terrà l'evento "Benessere e bellezza nell'Antico Egitto". Previste visite guidate in tre turni (durata 45 minuti): 17, 18 e 19. Le visite guidate all'interno delle Collezioni Egittologiche 'Edda Bresciani' condurranno i partecipanti alla scoperta degli strumenti di bellezza usati per l'igiene e la cura del corpo nell'Antico Egitto.

Evento gratuito

Prenotazione obbligatoria fino al raggiungimento dei posti disponibili (massimo 23 partecipanti). Non accessibile ai disabili.

Maggiori informazioni: info.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it – 050 598647 / 050 2211500