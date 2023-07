Torna la rassegna 'Le Notti dell'Archeologia' con la Ludoteca Scientifica - Museo degli Strumenti di Fisica dell'Università di Pisa. L'iniziativa offre l'occasione di visite, eventi e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche della Toscana. La tematica scelta per il 2023 è la diversa attenzione al benessere nel corso del tempo e delle culture. Martedì 25 luglio, alle 21, si terrà l'evento. 'E le stelle stanno a guardare. La navigazione nell'antichità', seminario a cura di Sergio Giudici (Museo degli Strumenti di Fisica) e di Andrea Incorvaia (Museo delle Navi Antiche di Pisa).



Sembra oggi impossibile immaginare come gli antichi naviganti riuscissero ad orientarsi e a ritrovare la via di casa nell'immensa distesa del mare, quando la bussola non era ancora stata inventata: gli astri erano i punti di riferimento fondamentali per orientarsi in acqua, per cui è il caso di dire che i marinai dell'antichità erano guidati dal cielo. A seguire osservazioni astronomiche mediante l'uso di telescopi, posizionati nel cortile del Museo delle Navi Antiche a cura degli astrofili del Dipartimento di Fisica (Università di Pisa).

Info

Evento a pagamento. Accessibile ai disabili.

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo prenotazioni@archeologia.it o al numero 050 47029

Per informazioni su costi e prenotazioni: info@navidipisa.it – 050 47029