Le opere di Luisa Bovani in mostra a La Feltrinelli di Pisa

Domenica 1 ottobre 2023, alle ore 18:00, nella libreria La Feltrinelli di Pisa, in Corso Italia 50, l'artista grossetana Luisa Bovani inaugurerà una temporary exibition di alcuni suoi quadri dal titolo “I volti e gli sguardi delle donne”.

La Bovani in 30 anni di lavoro con il ricamo ha coniugato il linguaggio universale della realtà, che è dinamica e che ha in sé, come l'essere umano, luci e ombre, con la tecnica pittorica mista.



All'inaugurazione di questa mostra, oltre a Bovani e Alberti, sarà presente Carlo Emilio Michelassi, attore della Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it), che leggerà alcuni testi che hanno ispirato la pittrice maremmana.



La mostra nella Libreria La Feltrinelli di Pisa terminerà domenica 8 ottobre.