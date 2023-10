'Le Orme' in concerto alla città del Teatro di Cascina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Un concerto eccezionale in cui sul palco, oltre a Le Orme, si alterneranno diversi musicisti che hanno partecipato alla realizzazione del nuovo disco: Michi Dei Rossi, Tony Pagliuca, Tolo Marton, Michele Bon, Lino Vairetti, Luca Sparagna, Aligi Pasqualetto, e ospiti speciali della serata come Tino Tozzi autore del nuovo libro “LE ORME” e Aliante prog-rock band toscana, Sezione Frenante, Le Folli Arie, Divae Project… e tanti ancora. Un grandissimo evento per celebrare il nuovo progetto discografico “Le Orme & Friends” il doppio vinile e triplo CD di canzoni inedite con oltre 50 musicisti che hanno fatto la storia della band. Un concerto che coinvolgerà gli spettatori, ripercorrendo la storia di uno dei gruppi più importanti del rock progressive italiano e internazionale. Line up de Le Orme: Michi Dei Rossi-batteria Michele Bon-tastiere e cori Aligi Pasqualetto – piano e tastiere Luca Sparagna – voce, basso, chitarre PREVENDITA presso la biglietteria del teatro e on line e Circuito Boxoffice Toscana e TicketOne LA CITTÀ DEL TEATRO Via Tosco Romagnola 656, 56021 Cascina (Pisa) biglietteria@lacittadelteatro.it tel. 050744400 -3458212494 www.lacittadelteatro.it.