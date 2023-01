'Le vie dell’acqua' e Museo antiche navi

La passeggiata inizierà lungo il fiume verso il museo dove sarà narrata la storia della città dagli albori…per poi percorrere anche all'interno del museo ben 1000 anni di storia della città e del territorio di Pisa da sempre legati all’acqua: l’acqua dei due suoi fiumi e quella dell’immenso mare che ha decisamente condizionato la sua evoluzione.



Sono occorsi ben 20 anni di lavori per dar vita a questo splendido museo, unico al mondo! Pisa ha finalmente il Museo Archeologico che, finora, non aveva ancora avuto...



Gli scavi su quello che è stato l’antichissimo porto urbano - fluviale- di Pisa…hanno restituito un’enorme mole di spettacolari reperti che consentiranno una ricostruzione del nostro territorio anche in termini di Storia Economica perché danno notizia non solo sul tipo di beni ma anche sulle modalità di trasporto e di gestione delle merci nel Mediterraneo!



Questo incredibile museo dunque non è solo il racconto di una scoperta davvero eccezionale ma è anche la storia di un intero mondo fatto di abilità marinaresche, tecnologie navali, spirito imprenditoriale: un mondo animato da uomini che - prima di esserne travolti- avevano saputo fare dell’acqua di fiumi e mari la loro preziosa ed insostituibile fonte di sopravvivenza.



Appuntamento alle 14.45 davanti alla Porta Nuova, piazza Daniele Manin.



Dati tecnici: difficoltà facilissima, lunghezza 5 km, più visita al museo. Fine escursione previsto alle 17:30 circa.



Si prega di prenotare entro le ore 12 del giorno precedente all'escursione.



Per info e prenotazioni telefoniche: 3477922453

Sito: www.toscanatrekking.it



Costi:



Servizio guida: adulti €15 (da 15 anni in poi), bambini €8 (da 6 a 14 anni), Infant gratis (da 0 5 anni)



+ Ingresso Museo delle Navi: €10 adulti, €5 bambini (dai 6 a 18 anni), €8 ridotto (dai 65 anni in poi, studenti universitari con tesserino, soci unicoop Firenze, Cral)



+ auricolari €1,50



Promozione "abbonamento": ogni 5 escursioni giornaliere si ottiene uno sconto del 50% sul costo del trekking.



Servizio di guida GAE per tutta l’escursione.