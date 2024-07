'Le voci di Dante', lettura-spettacolo di Toni Servillo in piazza del Duomo a Pisa

Venerdì 19 luglio alle ore 21:30 in Piazza del Duomo a Pisa, l'attore Toni Servillo terrà una lettura-spettacolo dal titolo 'Le Voci di Dante' (elaborazione drammaturgica di Giuseppe Montesano).

L’evento è organizzato dall’Opera della Primaziale Pisana come parte dei festeggiamenti per gli 850 anni dalla posa della prima pietra del Campanile del Duomo di Pisa, che sarà illuminato per l'ccasione.

Lo spettacolo è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Non vi è la possibilità di prenotare.

Dalle 20:30 alle 24:00, sarà possibile visitare gratuitamente i monumenti (Camposanto e Battistero) e i musei (Museo delle Sinopie e Museo dell’Opera del Duomo) della piazza , con prenotazione necessaria sul sito www.impegnoefuturo.it.

La Cattedrale sarà a ingresso libero contingentato, senza necessità di prenotazione. Il Campanile e la Mostra temporanea 'La Torre allo Specchio' resteranno chiusi a partire dalle 17:00.

Dalle 19:00 alle 23:20 l’accesso alla Piazza del Duomo dal lato di via Cardinal Maffi resterà chiuso, sia in entrata che in uscita.