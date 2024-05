Leaninsound party 10.0 al Caracol

Il Leaninsoundparty 10.0 vuole promuovere indipendentemente nuova musica e nuova arte emergente pisana. Vuole dare l'occasione di salire su un palco, di creare luogo in cui incontrare musicisti e artisti pisani per dar loro la possibilità di esporre la propria arte, di qualsiasi tipo, che magari è stata fin troppo nascosta o non espressa...



Venerdì 10 Maggio:

- 19.00 Aperitivo + esposizione artisti + sessione acustica a cura di NeverSpokenWords, Litio e Aurora&Alessandro con DJ set a cura di Tancredi Lipari

- 22.30 Live bands: LA LADRA E IL GIOCOLIERE; ORE DI SOLE e NOMERA



Gallery













- 01:00 - 03:00 TPD (Elettronica/Techno) x KIWI (Visuals)