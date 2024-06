Leaninsoundparty 13.0 | Musica emergente

Leaninsoundparty 13.0 vuole promuovere indipendentemente nuova musica e nuova arte emergente pisana. Vuole dare l'occasione di salire su un palco, di creare luogo in cui incontrare musicisti e artisti pisani per dar loro la possibilità di esporre la propria arte, di qualsiasi tipo, che magari è stata fin troppo nascosta o non espressa...



Giovedì 27 Giugno:

- Start 19:00 dj set Kintaro, acoustic session: Helene



Esposizioni

Martoniamikami (artista e musicista)

Blackink (street artist)

Cronologiadellelesioni (artista)

Paracodd (artista)

Nino (artista)

Miasma (artista)

Nikla (artigianato)



Attività

Greenpeace: Conosciamo 'La Giusta Causa' con Greenpeace Gruppo Locale Pisa.

Eni è il maggior emettitore di CO2 in Italia e, mentre la vita di migliaia di persone viene sconvolta dalla crisi climatica, continua a fare profitto con i combustibili fossili. Per questo Greenpeace, insieme a ReCommon e a 12 cittadin*, ha deciso di intraprendere la Giusta Causa: l'azione legale contro ENI affinché si assuma le sue responsabilità sulle emissioni climalteranti ed investa realmente nella transizione energetica.



- Live bands 22:00 Grace for Hate, Jhary and the white noise, Yami