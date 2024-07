Leaninsoundparty 14.0 | Closing party al Caracol

Leaninsoundparty 14.0 vuole promuovere indipendentemente nuova musica e nuova arte emergente pisana. Vuole dare l'occasione di salire su un palco, di creare luogo in cui incontrare musicisti e artisti pisani per dar loro la possibilità di esporre la propria arte, di qualsiasi tipo, che magari è stata fin troppo nascosta o non espressa...



Giovedì 11 luglio



Start 18:00 proiezione e discussione film



Esposizione:

JO (poetessa)



Live bands:

Ore di sole (Shoegaze Psychedelic)

Giuro (Indie Rock, Alt Pop)



Mikrotribecrew (Tekno, till late)