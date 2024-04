Leaninsoundparty 8.0 - Artisti emergenti

Leaninsound, gruppo di studenti dell'Università di Pisa, musicisti, artisti e chiacchieroni, organizza il 'Leaninsoundparty 8.0' per giovedì 11 aprile con l'intento di promuovere indipendentemente nuova musica e nuova arte emergente pisana.

Si vuole dare l'occasione di salire su un palco, di avere un luogo in cui incontrare musicisti e artisti pisani per dar loro la possibilità di esporre la propria arte, di qualsiasi tipo, che magari è stata fin troppo nascosta o non espressa...



Giovedì 11 aprile:

- 19.00 Apericena + esposizione artisti + sessione acustica a cura di Doppio Suono e Arygu con DJ set a cura di Grande Fumo

- 22.30 Live band: Meltan; Krap Ymotana; Monna Lisa Blackout; Serni; Illveno