Lectio magistralis 'Le donne nell'arte' di Cristina Acidini al Festival Art View 2024

Sabato 11 maggio alle 11.45 alla Città del Teatro di Cascina di inaugura il festival ART VIEW 2024 Le donne nell'arte.

Il primo evento in programma sarà la Lectio Magistralis di Cristina Acidini, Presidente dell'Accademia dell'arte del Disegno di Firenze in cui si proporranno notizie e immagini di donne artiste tra '500 e '700, dalla celebre Artemisia Gentileschi ad altre valorizzate dai recenti "gender studies", con uno sguardo al ruolo delle artiste nell'Italia preunitaria in cui le donne, spesso "figlie d'arte", erano costrette tra regole censorie e ridefinizione dei ruoli, salvo alcune eccezioni come l'ultima Medici, grande protettrice delle arti.

L'evento è ad ingresso libero su prenotazione al sito www.artviewfestival.it



Il festival ART VIEW 2024 dedicato alle donne nell'arte si terrà alla Città del Teatro di Cascina da sabato 11 a domenica 19 maggio, nove giorni in cui si alterneranno con mostre, spettacoli, incontri e concerti che raccontano storie di emancipazione e creatività. Da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo, il festival ART VIEW 2024 celebra le grandi artiste che hanno cambiato il volto dell'arte.



Il Festival Art View è organizzato con il contributo di Fondazione Pisa.



Gli incontri, la mostra e le conferenze saranno ad ingresso libero su prenotazione, gli spettacoli (ad esclusione del concerto “Canti naviganti”) avranno un costo di 10€ e sarà possibile acquistare presso il teatro il carnet di 6 spettacoli a 30€.

Programma completo su www.artviewfestival.it



La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI)