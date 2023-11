'Legami', spettacolo per bambini al Teatro Nuovo

Tornano le domeniche dedicate al teatro per bambini del Teatro Nuovo di Pisa con un mix di clownerie, giocoleria e teatro dell’assurdo ispirato all’infinita attesa del celebre 'Aspettando Godot'. Il 19 novembre, alle 17, appuntamento con lo spettacolo 'Legami' di e con Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi, regia firmata da Simone Guerro.

Nel Teatro di piazza della Stazione è tutto pronto per un pieno di avventure con protagonisti i fattorini di ‘Human Package’, un'azienda che si occupa di consegnare pacchi in modo non convenzionale, utilizzando solo gambe, mani e corde. La coppia di lavoratori raggiunge il luogo della prima consegna, ma il destinatario è misteriosamente assente. Ciò che inizia come un'attesa ordinaria si trasforma in una serie di eventi imprevedibili che porteranno i due fattorini a giocare, litigare e persino considerare l'idea di abbandonare l'incarico, solo per poi tornare a sperare nell'arrivo del destinatario. Nel corso di questa lunga attesa, i due scoprono una connessione profonda che li lega, mettendo in luce l'importanza delle relazioni umane. Prodotto da L'Abile Teatro, Teatro Giovani, Teatro Pirata, con il sostegno di Associazione Circo contemporaneo Amat / Veregra Street.

Info

Biglietti: intero 8 euro; ridotto 3-12 anni 6 euro; ridotto convenzionati e soci Coop 7 euro.

Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/legami-pisa.

Botteghino del teatro aperto martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Contatti: 392.3233535; teatronuovopisa@gmail.com