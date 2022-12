Immaginiamo che due immarcescibili personaggi shakespeariani siano condotti, dalla mano di due creatrici contemporanee senza scrupoli, al desolato universo di Samuel Beckett. Cosa potrebbe succedere? Che strana metamorfosi subirebbero i loro nitidi profili, i loro brillanti discorsi, le loro tragedie, il loro destino?

Nella loro nuova e indefinita dimora – uno spazio beckettiano – galleggia un’atmosfera comica e crepuscolare, che sfuma qualsiasi pretesa di nobiltà o di eroismo. Questo spazio impregna tutto di un umorismo che corrode le mura dei castelli e ammuffisce i più splendidi vestiti, trasformando le loro gesta in un cantico clownesco e assurdo.



Le due donne (i personaggi, non le autrici) hanno trasformato i loro pomposi soliloqui in una specie di dialogo “unisonico” e mancato; forse hanno accettato che le risposte non arriveranno mai? Hanno, chissà, portato al limite la massima assoluta dell’attuale società dell’immunizzazione, cancellando la presenza dell’Altro? Ma che domande difficili! E loro non sono interessate a rispondere, hanno altro da fare. Cosa? Cercano un assassino. Cospirano con il pubblico. Scappano da un temibile Padre e da antichi fantasmi. Insegnano a uccidere il nemico, a capire le strategie del loro enigmatico autore e fanno un bel balletto. Fanno ridere!



Lei Lear è uno spettacolo cacofonico, un volo ribelle e spiritoso su alcuni elementi della narrativa di Re Lear, dal punto di vista delle sorelle malvage, Goneril e Reagan, all’interno di una cornice beckettiana e clownesca. Un gioco scenico ibrido, contemporaneo – e qui, la loro tragedia, che sommata al tempo è sempre uguale a commedia, è proprio quella del trovarsi, oggi, in un luogo strano e, chissà, senza futuro.



Spettacolo vincitore del Premio PimOFF per il teatro contemporaneo 2021

Spettacolo vincitore del Festival Inventaria 2021

Spettacolo semifinalista di In-Box 2022



Intero • €15

Ridotto (Bambini 4-10 anni e Soci di Bo') • €10

Gruppi (minimo 10 persone) • a testa €10

Bambini 0-3 anni • GRATUITO



Biglietti in vendita presso la Biglietteria del Teatro e su Vivaticket.

https://www.vivaticket.com/it/ticket/lei-lear/197137



Biglietteria del Teatro aperta

• il MARTEDÌ e il VENERDÌ orario 9/13 e 16/19

• nei giorni di spettacolo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 a inizio evento



info@teatrodibo.it