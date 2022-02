Lella Costa in 'Se non posso ballare non è la mia rivoluzione'

Lella Costa ritorna alla Città del Teatro con un nuovo spettacolo 'Se non posso ballare non è la mia rivoluzione' ispirato a 'Il catalogo delle donne valorose"' di Serena Dandini.

Lella Costa, con la regia di Serena Sinigaglia, interpreta donne intraprendenti, controcorrente e a volte incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili.



Mary Anderson ha inventato il tergicristallo. Lillian Gilbreth la pattumiera a pedale. Maria Telkes e l'architetto Eleanor Raymond i pannelli solari. Entrano in gruppo, scambiandosi idee geniali per migliorare il vivere quotidiano. Ci sono Marie Curie, Nobel per la fisica, e Olympe De Gouges che scrisse la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Ci sono Tina Anselmi, primo ministro della Repubblica italiana e Tina Modotti, la fotografa guerrigliera.



Martha Graham che fece scendere dalle punte e Pina Bausch che descrisse la vita danzando. E poi c’è Maria Callas con la sua voce immortale come immortale è il canto poetico di Emily Dickinson. C'è Angela Davis che lottò per i diritti civili degli afroamericani e c'è la fotoreporter llaria Alpi.



Entrano una dopo l'altra, nel gran salone da ballo ciarlando e muovendo le vesti. Perché, come disse magistralmente e per sempre una di loro, Emma Goldman, se non posso ballare questa non è la mia rivoluzione.



Serena Dandini e Lella Costa si trovano a convergere all’interno di uno spettacolo teatrale che porta la firma di Serena Sinigaglia. In scena donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se non addirittura impensabili.



"Se non posso ballare non è la mia rivoluzione"

con Lella Costa

progetto drammaturgico Serena Sinigaglia

scrittura scenica Lella Costa e Gabriele Scotti

scene Maria Spazzi

regia Serena Sinigaglia

ambientazione sonora Sandra Zoccolan

costumi Antonio Marras

Produzione Mismaonda Creazioni Live



durata h. 1.20

sala grande



