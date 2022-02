Nunzia Antonino in 'Lenòr'

Sabato 5 marzo alla Città del Teatro sarà in scena l’emozionante monologo di Nunzia Antonino dedicato a Eleonora de Fonseca Pimentel 'Lenòr', giornalista e donna di immensa cultura, vissuta nel XVIII secolo in Italia.

"Sono nata il 13 gennaio 1752. Sotto il segno del Capricorno. Credo nell’influsso delle stelle sul destino delle persone. Sono state le stelle a suggerirmi: continua, va’ avanti. E io, sin da piccola, sono stata curiosa, testarda, perseverante: pronta a prendere tempo, per poi esplodere all’improvviso. Da ragazza avevo due occhi di fuoco, ero sincera, fervida, non capivo il cinismo, volevo che le cose migliorassero, credevo che potessero migliorare, e non solo per pochi. Ero disposta a rinunciare ai miei privilegi. Forse ero ingenua. Ho combattuto.”

Portoghese d’origine, napoletana d’adozione, La De Fonseca fu poetessa, scrittrice e una delle prime donne giornaliste in Europa. Quello che colpisce nella sua storia è la corrispondenza che seppe coltivare fra pensiero e azione, fra personale e politico. Data in sposa a un uomo violento, fu capace di divorziare in un tempo complicato. Accolta alla corte dei Borbone, scelse di opporvisi rinunciando a una vita che sarebbe stata assai comoda. Si occupò di scienza e di lingua, adottando per il suo giornale il dialetto con l’obiettivo, purtroppo fallito, di dialogare con il popolo ignorante. L'opera teatrale, scritta da Enza Piccolo, Nunzia Antonino e Carlo Bruni e diretta da quest'ultimo, è un monologo denso di passione, amore e dolore, in scena Nunzia Antonino dà voce alle donne di tutto il mondo e di tutte le epoche attraverso Lenòr, che non vuole sottostare alle regole di un mondo maschile, ma lotta in prima persona per una società migliore e le proprie convinzioni, non piegandosi mai ai voleri del potere.

DIAGHILEV

LENÒR

di Enza Piccolo, Nunzia Antonino e Carlo Bruni

dedicato a Eleonora de Fonseca Pimentel

con NUNZIA ANTONINO

regia CARLO BRUNI

