Venerdì 26 gennaio alle ore 20.15 l’acclamato regista e comico toscano Leonardo Pieraccioni sarà al Multisala Isola Verde di Pisa per presentare il suo nuovo film 'Pare parecchio Parigi'. Dopo la calorosa accoglienza riservatagli nelle scorse uscite dei suoi film, Pieraccioni sceglie ancora una volta il Multisala Isola Verde di Pisa come tappa del suo tour di promozione.





I biglietti per la serata sono in vendita sul sito www.multisalaisolaverde.it e presso la biglietteria del Multisala Isola Verde in Via Frascani 22 a Pisa.