'Les enfants de l'homme': una nuova mostra nella Chiesa di Santa Maria della Spina

Si inaugura venerdì 12 agosto alle ore 18 a Pisa, nella splendida cornice della chiesa di Santa Maria della Spina, la mostra 'Les enfants de l'homme' (I figli dell'uomo), dell’artista ivoriano Brice Esso e curata da Annalisa Bugliani e Alessandro Romanini.

Promossa da The Project Space di Pietrasanta in collaborazione con Over the Real e l’Amministrazione Comunale di Pisa è stata concepita appositamente per gli spazi della chiesa e rimarrà aperta al pubblico fino al 16 ottobre. L’artista ivoriano di concerto con i curatori, ha scelto di rispettare e valorizzare i magnifici spazi dell’edificio di culto, progettando un’installazione composta da sculture di varie dimensione, in marmo, che si allineano all’asse verticale centrale dei volumi, guidando il visitatore alla scoperta contemporanea delle opere e del luogo, mirabile esempio di gotico pisano.

Brice Esso (1991, Dabou, Costa d'Avorio), viene universalmente riconosciuto come uno dei più interessanti giovani artisti del panorama internazionale e si caratterizza per uno spiccato eclettismo e un accentuato interesse per tecniche e materiali, che lo hanno portato a esprimersi con varie tecniche e media, come la fotografia, il disegno, il fashion design e ovviamente la scultura. Le opere di Esso sono il singolare frutto di una commistione di influssi che spaziano dall’arte africana (le sculture Ife sono un riferimento spesso presente) al Rinascimento, incrociando lo studio della lavorazione lapidea scultorea del XVI secolo italiano ma anche di quella riscontrata in Egitto sin dall’antichità e la modellazione dell’argilla tipica della tradizione dell’antico continente e dell’Occidente.

La mostra sarà aperta dal 12 agosto al 16 ottobre 2022 dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, chiusa il lunedì. Per informazioni: telefono 3334191734, e-mail: info@theprojectspace. it.