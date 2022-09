Letture allo specchio - Storie criminali

Martedì 27 settembre alle 17.00 presso la Domus Mazziniana si svolgerà il primo incontro del ciclo Letture allo specchio, organizzato dal Comitato per la Storia del Risorgimento e dell'età delle Rivoluzioni di Pisa e della stessa Domus Mazziniana, che vedrà due autori (o autrici) dsicutere, a partire dai rispettivi libri – di recente uscita – discutere di un tema comune.



Inizieranno Giulio Tatasciore della Scuola Normale Superiore, Pisa, autore di Briganti d’Italia. Storia di un immaginario romantico (Viella, 2022) e Pasquale Palmieri dell’Università Federico II di Napoli, che ha pubblicato sempre nel 2022 per il Mulino il volume L'eroe criminale. Giustizia, politica e comunicazione nel XVIII secolo, che, coordinati da Giuseppe Perelli (Scuola Normale Superiore, Pisa), discuteranno su violenza, criminalità e politica in una prospettiva di lungo periodo e confrontando approcci e sensibilità diverse.



L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook (facebook.coom/domusmazziniana) e sul canale youtube della Domus Mazziniana (https://www.youtube.com/channel/UCE0AkdbyNlRCXIpqITOdqMg)