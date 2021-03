Letture itineranti per la Giornata mondiale della poesia

In occasione della giornata mondiale della Poesia, domenica 21 marzo, la Libreria Civico 14 di Marina di Pisa, organizza una giornata di appuntamenti itineranti, dalle 12 alle 17 per le strade di Marina. L’iniziativa è a cura di Vincenzo Mirra, direttore artistico di Civico Poesia, e vedrà la partecipazione dei poeti Veronica Manghesi, Alessandro Scarpellini, Stefania Giammillaro, Genny Sollazzi, Williams Busdraghi.

La giornata partirà alle ore 12 dalla libreria, per proseguire alle 13.30 al Ristorante 'C’era una volta' a pochi passi dalla libreria dove, per chi vorrà, sarà possibile consumare un pranzo da asporto. Alle 15 l’evento di sposterà al Villino Ermione, in via Barbolani 22, per finire alle ore 16 allo storico Barrino, in piazza delle Baleari.

Ad ogni tappa sarà possibile ascoltare letture di poesia, conoscere e intrattenersi con i poeti.