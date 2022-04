Le storie di Pontasserchio vanno in scena al Teatro Rossini

Stasera, giovedì 7 aprile, andrà in scena al Teatro Rossini l’evento conclusivo della prima tappa del Laboratorio di lettura ad alta voce 'Letture in scena'.

Il Corso di lettura ad alta voce è inserito nella programmazione della formazione del Teatro Rossini a cura di Antitesi Teatro Circo ed è realizzato dal Circolo LaAV Pisa - Letture ad Alta Voce e dall’Associazione Culturale Il Gabbiano, ed è tenuto dai formatori Daniela Bertini e Federico Meini (coadiuvati da Chiara Aurora Gagliano e Rodolfo Baglioni). Il corso, che ha avuto inizio a dicembre 2021, prevede una serie di incontri per avvicinare i partecipanti alla lettura ad alta voce, approfondendo tutti gli aspetti necessari ad un corretto e consapevole utilizzo dello strumento 'voce' dal punto di vista fisiologico ed espressivo-comunicativo. I testi su cui i partecipanti del corso hanno lavorato sono di vario genere ma in particolare nella seconda parte del corso si sono concentrati sulla lettura delle storie legate al paese di Pontasserchio, pubblicate dalla pagina Fb ' Sei di Pontasserchio se..'' (previa autorizzazione dei singoli autori).

Con questa serata il Teatro Rossini di Pontasserchio, che quest’anno compie 100 anni, ospiterà storie, racconti, diari, memorie dal territorio, corredate da foto e immagini d'epoca, che prenderanno corpo con la voce dei lettori e lettrici, per rivivere, ricordare, rivedere e non disperdere, con gli occhi del cuore, ciò che eravamo e che, in fondo, siamo ancora, chissà.

Il laboratorio di Lettura continuerà nei mesi di aprile e maggio ed è aperto a chiunque abbia voglia di provare questa esperienza formativa di lettura ad Alta Voce. Alla conclusione del corso verrà realizzato un prodotto audio che possa poi essere divulgato come memoria del territorio.

Info e prenotazioni: teatrorossini@gmail.com