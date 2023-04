Prezzo non disponibile

Martedì 18 aprile alle 21 al Cinema Arsenale (Vicolo Scaramucci, 2), si svolge la proiezione gratuita del film 'L’événement - La scelta di Anne' (100', Francia, 2021) di Audrey Diwan a cui seguirà un dibattito.

L’appuntamento fa parte della rassegna cinematografica 'Un altro genere di cinema', organizzata dai Comitati Unici di Garanzia di Università di Pisa, Normale e Sant’Anna per promuovere lo Sportello interuniversitario contro la violenza di genere. Il ciclo, realizzato in collaborazione con Laboratoria Femminismi e la Casa della Donna di Pisa, si svolge al cinema Arsenale a Pisa ogni terzo martedì del mese, da febbraio a maggio, con film su temi quali identità di genere, violenza di genere, libertà sessuale, aborto, reti di solidarietà.

La trama

Nel 1963, Anne, studentessa brillante e di modesta estrazione sociale, si trova ad affrontare una gravidanza indesiderata. A rischio è anche il futuro che si è prefigurata, in un'epoca in cui, in Francia, l'aborto è illegale. Adattamento cinematografico del romanzo autobiografico L'evento (2000) di Annie Ernaux, il film ha vinto il Leone d'oro al miglior film alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.