Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

LEZIONI DI PADEL CON ANGEL RUIZ

1-2-3 Luglio Circolo Tennis Litorale Pisano



Iscriviti ora alla tre giorni di masterclass tenuta dal

direttore sportivo di Padel Pro Academy, Angel Ruiz!



Best Ranking WPT 29 nel 20211, da 25 anni è professionista nell’insegnamento di Padel e Tennis a livello internazionale.



Lezioni individuali, in coppia o in gruppo

Tutti i livelli di gioco

Lezioni singole o in slot da 3 o da 6

Posti limitati



Prenota ora

349 433 3229

328 932 0047

Circolo Tennis Litorale Pisano, Via Arnino 2, Marina di Pisa