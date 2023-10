In occasione di Aspettando Halloween il Museo degli Strumenti di Fisica – Ludoteca Scientifica organizza:



Lezioni di stregoscienza

Lunedì 30 ottobre 2023, ore 15:00 – 19:00

Età consigliata: 6 – 13 anni



In questa avventura spaventosamente divertente, i bambini potranno scoprire il lato oscuro della scienza esplorando le stelle e creando pozioni misteriose e colorate insieme agli animatori della Ludoteca Scientifica.

I partecipanti impareranno come gli ingredienti chimici reagiscono fra loro, quali stelle si nascondono nel cielo e tutti i segreti di streghe e stregoni.

Vi aspettiamo per questa misteriosa avventura!



Per maggiori informazioni: ludotecascientifica@gmail.com – 320 0403946 / 050 2214861