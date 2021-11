'Libri cucinati a 33 giri': quattro appuntamenti tra musica, cucina e lettura

'Libri Cucinati a 33 giri' è la nuova rassegna organizzata da Punto Radio con il contributo del Comune di Cascina, la collaborazione di Slow Food Condotta della Valdera e l’Osteria Pasta e Vino, dove si terranno le serate. Quattro appuntamenti, quattro storie musicali, la musica in un libro, la musica in cucina, dal 26 novembre per quattro venerdì consecutivi. Una rassegna che vuole far incontrare la buona musica, la lettura e il cibo di qualità.



, dalle ore 19:00, vedrà protagonisti ie la pubblicazione dell’ultimo volume a loro dedicato 'The Beatles Get back', raccontato da, uno dei più noti collezionisti di vinili che ci guiderà in una storia singolare dove i quattro di Liverpool si ritroveranno al servizio 'segreto' si Sua maestà. Insomma, i Beatles come non li avete mai conosciuti.La serata vedrà protagonista anche lodell’che cucinerà alcuni assaggi di sua creazione, oltre ai prodotti 'suggeriti' da Slow Food Valdera. Nel primo appuntamento si incontreranno i vini dell’azienda Vallorsi di Terricciola ed i salumi di cinta di Guido Nanni di Chianni.