Continuano le iniziative di Leggo per Legittima Difesa, il progetto del Comune di Terricciola dedicato ai Libri e alla Lettura, realizzato in co-progettazione con Pensieri di Bo’ e con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana.



Venerdì 7 Giugno “La Strada dei Libri”, evento giunto alla sua quarta edizione, animerà i Giardini Pubblici di via Roma a Terricciola con Spettacoli, Laboratori e tanti Libri.



Dalle ore 17.00 si aprirà la manifestazione con il Mercatino “Libri e Dintorni” dove le Librerie e le Case Editrici Partner del progetto esporranno le ultime proposte dal mondo dell’editoria e della narrativa per bambin? e ragazz?.



Sempre alle 17.00 le allieve e gli allievi della Scuola Primaria di Terricciola dell’I.C. “Sandro Pertini” di Capannoli avranno modo di esibirsi con il loro Saggio Spettacolo “#InnamoratiDelteatro” a restituzione dei percorsi teatrali realizzati in classe con gli artisti del Teatro di Bo’.



A seguire sarà il turno di Peter Pan con “Pane e Novella”, Letture teatralizzate di favole e fiabe con merenda offerta a tutte e tutti i partecipanti.



Alle ore 18.00 andrà in scena il Saggio Spettacolo “C’era una Svolta” con le piccole attrici dei Laboratori Teatrali di Bo’ Maria Banchellini, Adele Leoncini, Anita Perini e Giorgia Puccini che ci racconteranno la loro versione della favola di Cappuccetto Rosso.



Alle 18.30 sarà il momento di prendere matita e colori per il Laboratorio di Fumetto con l’illustratrice e fumettista Chiara Macchi, mentre, in contemporanea verrà inaugurato con un Laboratorio Creativo l’Accampamento dei Libri de “La Tribù che legge”, uno spazio che permetterà a bambini e bambine di trovare tutto il necessario per passare un’Estate di fantasia e lettura all’aria aperta. Si invita chi parteciperà all’inaugurazione a portare libri, cuscini e coperte da donare all’accampamento.



La serata si chiuderà alle 19.30.



Tutti gli appuntamenti di “Leggo per Legittima Difesa” sono consultabili sul sito leggoperlegittimadifesa.it