'Libri viventi' a Pisa con l'Associazione 'Di mente in mente'

Sabato 28 maggio in largo Ciro Menotti a Pisa, l'associazione di promozione sociale 'Di Mente in Mente', in collaborazione con la Human Library Toscana e il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Pisa, presenterà l’evento 'Libri Viventi'.

Il progetto di costituire una biblioteca umana nasce in Danimarca nel 2000, a seguito di un fatto di cronaca a sfondo razzista a cui l’associazione 'Stop the Violence' reagì in modo del tutto nuovo e originale, creando una biblioteca di libri-persone che raccontassero le loro storie “diverse”. L'Aps Di Mente in Mente, volendo valorizzare anche a Pisa i risultati positivi già ottenuti in altre città, intende costituire una 'biblioteca vivente', con lettori, bibliotecari e un catalogo di libri in 'carne ed ossa'.



dal catalogo disponibile un libro 'vivente' con cui interagire e dialogare per conoscere, sapere, informarsi e capire. Il progetto 'Libri Viventi', attraverso il racconto di storie “diverse” ed il dialogo 'lettore-libro', ha come scopo il superamento della barriera del pregiudizio e della promozione della buona pratica del dialogo, affinché la cultura sia veicolo di coesione sociale e crescita personale. L’evento è patrocinato dal Comune di Pisa, dal Cesvot e dall’Università Di Pisa.Perconsultare il sito www.dimenteinmente.it o scrivere una email a: dimenteinmente@gmail.com