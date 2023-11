Libri viventi Pisa: non giudicare i libri dalla copertina

Domenica 10 dicembre 2023 dalle 18, presso il Circolo L'Alba in via delle Belle Torri, 8, 56127 PISA

LIBRI VIVENTI PISA: Non giudicate i libri dalla copertina

Organizzato da Libri Viventi di Pisa, Associazione Di mente in mente e L'Alba Associazione nell'ambito delle Giornate Nazionali della Salute Mentale.

Con la partecipazione dell'Università di Pisa, Gruppo MIssioni Africa, A Marianeve, La Vita oltre lo Specchio, Voices in the Wind, Polisportiva Popolare CEP Pisa, Prosperini snc, Aisf odv

Il lettore, con l’aiuto della bibliotecaria, potrà scegliere il libro-persona che troverà più interessante. Il libro racconterà la sua storia, sfogliando le sue pagine più significative riguardo al pregiudizio, vis a vis con il lettore, che per mezz’ora potrà ascoltarlo e interagire con lui.

ISTRUZIONI

1_Scegli dai catalogo dei Libri Viventi

2_Il Libro Vivente ti racconta la sua storia

3_Pensa ad un commento



A seguire, apericena presso il Circolo L'Alba