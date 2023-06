Civico 14 Libreria, firmacopie del libro 'Blutrasparente' di Erika Pucci

Venerdì 16 giugno, dalle 16,30 alle 19.30, Civico 14 Libreria ospiterà Erika Pucci per il firmacopie del suo libro 'Blutrasparente' (ed. Porto Seguro). Il romanzo, ambientato tra l'Isola d'Elba e Firenze, ha per protagonista la giovane libraia Kezia, madre e vedova. Ordinarie difficoltà e imprevisti familiari la condurranno a rimettere in discussione la propria esistenza, lasciando le rassicuranti consuetudini per scoprire un futuro incerto

La vita di Kezia viene scossa irrimediabilmente quando sua cugina Elisa viene ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Careggi. Costretta a lasciare l'isola per andare a Firenze, la protagonista si ritrova a svuotare la vecchia casa dove sono custoditi i ricordi di famiglia. Fra Ospedale e una nuova vita che lentamente prende forma a Firenze, Kezia si troverà a fare i conti col passato della sua famiglia attraverso lettere e diari ritrovati, un passato in cui scorre l'ombra della violenza di genere sotto varie forme.

In questa ricerca quasi archeologica, Kezia modella il suo presente, prende coscienza del suo essere donna, oltre che madre e figlia, con uno spirito di maturazione e leggerezza calviniana in virtù delle quali farà delle scelte importanti per la sua vita e quella dei suoi cari. Un romanzo che è un inno ai valori della memoria, dell'emancipazione e delle possibilità che l'esistenza schiude a ognuno di noi.

L'autrice

Erika Pucci, nata a Firenze vive a Viareggio, insegnante di scuola primaria, laureata in cinema, appassionata di scrittura creativa, ha organizzato in Versilia rassegne letterarie e collaborato con le principali biblioteche e librerie partecipando a eventi letterari.