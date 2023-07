Libri, Fabrizio Barca presenta 'Disuguaglianze e conflitti, un anno dopo' al Giardino La Nunziatina

Mercoledì 19 luglio, alle 21.15 a La Nunziatina, verrà presentato il nuovo libro di Fabrizio Barca 'Disuguaglianze e conflitto, un anno dopo. Dialogo con Fulvio Lorefice', edito da Donzelli editore. Il professor Barca, statistico ed economista, presidente del Comitato per le politiche territoriali dell'OCSE dal 1999 al 2006, ministro per la coesione territoriale dal 2011 al 2013, è oggi coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, e discuterà dei temi affrontati nel libro insieme all'assessora regionale della Toscana Alessandra Nardini e a Paolo Martinelli, capogruppo de "La città delle persone" in Consiglio comunale a Pisa e coordinatore del Progetto civico e progressista.

Dichiara Nardini: "Sono davvero felice della disponibilità del professor Barca di presentare a Pisa questo volume, che tratta temi di estrema attualità, su cui è fondamentale e doveroso che la sinistra e chi ricopre ruoli istituzionali riflettano e agiscano: l'aumento delle disuguaglianze, la guerra in Ucraina e le sue conseguenze, la de-globalizzazione, il passaggio dal Governo Draghi al Governo Meloni, le prospettive del PD e del mondo progressista con l'arrivo di Elly Schlein. Sarà senza dubbio un momento prezioso di approfondimento e confronto, a cui invito tutte e tutti a partecipare". A margine dell'incontro è previsto il firmacopie da parte dell'autore.