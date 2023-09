Libri, Francesco Serino presenta 'Patrizia 1965' al giardino di Casa Margherita

Civico 14 Libreria, con la collaborazione di Paola Alberti, presenta sabato 23 settembre alle 17.30 al giardino di Casa Margherita (via Maiorca) il libro 'Patrizia 1965' di Francesco Serino (edizione Atlantide).

Pubblicato il 10 luglio 2023, raramente nella letteratura italiana contemporanea capita di leggere un libro tanto spiazzante, candido e luminoso: Patrizia 1965 e? la storia di una madre e di un figlio che, di fronte a una situazione che all'improvviso sembra sfuggirgli di mano, cerca di salvare ciò che può dei giorni che ancora gli rimangono insieme a lei. Allora scongiurare l'infamia del “pignoramento mobiliare coatto” diventa l'imperativo che s'impone quando, una mattina di primavera, ritira una raccomandata destinata alla madre. Lei, obesa, protettiva e bonaria, e? una commercialista affetta da una grave malattia e ormai non più in grado di occuparsi delle incombenze dello studio professionale di cui e? titolare. Mutui, stipendi, incasso delle fatture. Chi si prenderà cura di tutto ora che lei ha smesso di farlo e che la sorte si accanisce contro di loro? Una cosa e? certa: lui non permetterà mai all'ufficiale giudiziario di vedere la madre nella sua vestaglia rosa legata in vita, in mezzo a tutte quelle stramaledette medicine. E cosi? inizia la sua personale corsa all'incasso dei crediti, una corsa a tratti comica e più spesso drammatica, che lo catapulterà negli inesorabili ingranaggi della provincia e delle persone che la abitano, costringendolo a fare i conti con le ingiustizie del mondo e con un destino imprevisto che emerge dal passato.

"Patrizia 1965' e? un romanzo sulla fragilità, l'assurdità e la bellezza della vita, sull'amore filiale e sull'amore materno, sui piccoli misteri che ognuno lascia dietro di se?, sui legami invisibili che ci uniscono e danno senso alla nostra esistenza.

Francesco Serino e? nato a Grosseto nel 1978. Fa il libraio indipendente. Ha scritto due saggi storici sulla politica estera degli Stati Uniti e un breve saggio sul potere creativo della scrittura. Questo e? il suo romanzo d'esordio.