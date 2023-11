'Vespa chi legge', Giampaolo Simi presenta 'Il cliente di riguardo'

Venerdì 15 dicembre, alle 21 all'Auditorium Museo Piaggio, ultimo appuntamento con 'Vespa chi legge 2023'. Nell'occasione sarà presentato il libro 'Il cliente di riguardo' (Sellerio, 2023) di Giampaolo Simi. Presentazione del libro a cura dell'autore e di Valentina Filidei. Il pubblico sarà accolto da una dolce degustazione.

L'autore

Nato a Viareggio nel 1965, la popolarità è arrivata con i romanzi pubblicati per Sellerio (Cosa resta di noi, La ragazza sbagliata e Come una famiglia), ma la sua attività è iniziata nel 1997, quando Il buio sotto la candela ha vinto il premio Nino Savarese. In seguito Direttissimi altrove e Tutto o Nulla (2001) sono arrivati in finale al premio Scerbanenco. Rosa Elettrica (2007) è stato fra i romanzi finalisti del Premio Fedeli. È fra gli autori italiani pubblicati in Francia nella "Série Noire" di Gallimard. È presente in numerose antologie come History & Mistery (Piemme), Il ritorno del Duca (Garzanti), Crimini italiani (Einaudi), Una settimana in giallo (Sellerio) e 50 in giallo (Sellerio).

Nel 2010 ha ricevuto a Maniago il Premio alla carriera Lama e Trama. Nel giugno 2012 è uscito per E/O il romanzo La notte alle mie spalle (Premio Pea 2013, menzione speciale Premio Gelmi di Caporiacco 2013). Nel dicembre 2015 ha vinto il "Premio Scerbanenco – La Stampa" con Cosa resta di noi (Sellerio), assegnato al Noir In Festival di Courmayeur. Nel maggio 2018 ha vinto il Premio Letterario Chianti con La ragazza sbagliata (Sellerio). Nel settembre 2019, con Come una famiglia ha vinto il Premio Rieti ed è stato finalista al Premio Bancarella.

Ha collaborato come soggettista e sceneggiatore alla serie tv RIS (quinta stagione), e alle tre stagioni di RIS Roma. Dal suo racconto Luce del Nord ha scritto, insieme allo sceneggiatore Vittorio Testa, il tv movie omonimo, girato da Stefano Sollima. Sempre assieme a Vittorio Testa, è creatore della serie tv Nero a metà (Rai1, 2018). Insieme alla regista Wilma Labate ha scritto il soggetto del documentario Arrivederci Saigon, presentato alla 75ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e finalista ai David di Donatello nel 2019. Ha collaborato come sceneggiatore alla serie tv Viola come il mare andata in onda sulle reti Mediaset nell'autunno 2022. Assieme a Davide Barletti, Carlo D'Amicis e Wilma Labate ha scritto il film tv Se mi lasci ti sposo (Rai1, 2022).

Info

Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni: museo@museopiaggio.it - 0587 27171