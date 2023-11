Vicopisano, al Teatro di via Verdi Giuseppe Pastore presenta il libro 'Ma che Coppa abbiamo noi. La maledizione europea della Juventus'

Continua al Teatro di via Verdi di Vicopisano la rassegna letteraria e artistica 'Le Parole contano', da un'idea dell'Assessore Juri Filippi, organizzata dall'associazione The Thing con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana. Venerdì 24 novembre, alle 21.15, sarà il giornalista Giuseppe Pastore a presentare il suo ultimo libro 'Ma che Coppa abbiamo noi. La maledizione europea della Juventus'.

Pastore, noto giornalista, ha collaborato con Il Foglio e Cronache di Spogliatoio, dopo un’esperienza con Sky Sport. In questo libro racconta la storia juventina in Champions arricchendola, in ordine sparso, con cronache, beffe, ragioni tattiche, certezze infrante, retroscena e promesse mancate e descrivendo 35 brutte serate europee della squadra bianconera. Come scritto nella prefazione, a cura di Roberto Beccantini, non si tratta di un libro anti- juventino, al massimo non-juventino, che intende mostrare la grandezza della Juventus attraverso proprio la sconfitta. "…Perdere è necessario, anzi inevitabile, tutti perdiamo di continuo, non facciamo altro che perdere: è la qualità delle vittorie che fa la differenza. Stai a vedere che perdere – e saper perdere- è l’unica cosa che conta…", scrive Giuseppe Pastore.

Info

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata scrivendo a biblioteca@comune.vicopisano. pi.it.

Per informazioni: teatrodiviaverdi@gmail.com, www.comune.vicopisano.pi.it