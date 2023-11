Libreria Civico 14, Luca Serasini presenta 'Lo zufolo di piazza Viviani'

Domenica 3 dicembre, alle 17.30 alla Libreria Civico 14, presentazione de 'Lo zufolo di piazza Viviani' di Luca Serasini. Suona e conduce Maurizio Bigongiali. Primo racconto della collana 'Le avventure di Marina', che vede come protagonista una dottoressa trentacinquenne di medicina generale con un nome che riflette esattamente quello del luogo in cui si trova a lavorare: Marina di Pisa. In questo primo racconto la dottoressa viene a conoscenza del ritrovamento di un antico flauto africano. Insieme al suo complice Gianni cercheranno di trafugarlo creando un diversivo d’effetto ma, insomma, non andrà poi tutto così liscio.