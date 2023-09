'Ti presento Pisa', al Fortilizio della Cittadella il volume di Antonia Casini e Donatella Puliga

Sabato 30 settembre, al Fortilizio della Cittadella nell'ambito del Pisa Book Festival, verrà presentato dalla giornalista Chiara Cini il volume 'Ti presento Pisa' (Pacini Editore) scritto da Antonia Casini e Donatella Puliga e illustrato da Sara Franci. Oltre alle autrici e all'illustratrice, sarà presente il garante delle persone disabili di Pisa, Alessandro Di Ciolo. "Con questo libro – dichiara Francesca Pacini, direttrice editoriale della casa editrice – finalmente la nostra città è protagonista di una fortunatissima serie di guide illustrate dedicate ai più giovani. Orgogliosa anche del team tutto al femminile, autrici e illustratrice, di questo e degli altri volumi della collana".

Chi fu il primo abitante di Pisa? Sapevate che in città ci sono oltre 15 musei, alcuni purtroppo ancora poco conosciuti? E quali segreti nascondono i locali sotto i palazzi dei Lungarni? 'Ti presento Pisa', Pacini editore, narra la storia di questa stupenda città, attraverso i personaggi che l'hanno vissuta, ma anche grazie a tante curiosità, filastrocche e ricette che raccontano l'essenza di un luogo. Un libro pensato per i bambini e per i piccoli cresciuti che vogliono fare ancora scoperte: dalla passione di Galileo Galilei alla prima donna laureata all'Ateneo pisano, dalla chiesa che racchiude un teatro agli animali fantastici.

Le autrici - Antonia Casini e Donatella Puliga, la prima studentessa della seconda al liceo classico Galilei un po' di anni fa - si sono divertite a osservare il territorio da vari punti di vista e con uno sguardo all'accessibilità: "Speriamo che in questa antica città si possa superare presto qualunque barriera". I disegni di Sara Franci, piccoli mondi pieni di poesia, aiutano il lettore ad attraversare i secoli e le leggende conoscendo pirati, prìncipi, fantasmi e persino una strega. Una passeggiata in centro, e non solo, dalle origini ai giorni nostri con i colori e i sapori di un luogo da amare. Tanti i piani di lettura che rendono il testo adatto a diverse età. Perché anche Pisa è tante città in una: dalla città d'acqua a quella del sapere e della scienza, dalla città del cinema a quella delle torri, ben tre pendenti; e ancora mare, arte e cucina. Buon viaggio!

Le autrici

Antonia Casini, pisana, è giornalista de La Nazione di Pisa. Da anni racconta agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori come nasce un quotidiano.

Donatella Puliga, classicista, dopo gli studi alla Scuola Normale ha insegnato al Liceo " G Galilei" di Pisa e , nella seconda vita, all'Università di Siena. E' da sempre impegnata nella diffusione di progetti che riguardano il dialogo tra il mondo antico e la società contemporanea.

L'illustratrice

Sara Franci nasce a Firenze dove vive e lavora come illustratrice e autrice. Il suo motto è "siamo fatti di storie e di magia” e crede che da sempre si impari a vivere attraverso le storie. Il suo lavoro si rivolge prevalentemente a bambini e ragazzi anche se lei ama l’idea che la sua arte sia per tutti. Dà vita e partecipa a laboratori e presentazioni in collaborazione con scuole e biblioteche e collabora con l’ospedale Meyer.