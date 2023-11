'Soglie', presentazione del libro in memoria dell'assessore Gianna Gambaccini

Il centro culturale "Ichneutai", con il patrocinio del Comune di Pisa, organizza la presentazione del libro 'Soglie' (ETS editore) con un evento in memoria dell'assessore Gianna Gambaccini che si svolgerà venerdì 10 novembre alle ore 16.30 presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti.

Dopo le introduzioni del Sindaco di Pisa Michele Conti e dei familiari di Gianna Gambaccini, il marito Biagio e la figlia Camilla, seguiranno gli interventi del professore di storia e filosofia dell'Università di Pisa Alfonso M. Iacono, del professore emerito di filosofia del diritto dell'Università di Pisa Eugenio Ripepe e del direttore UO neurologia Valdera Dott. Renato Galli oltre a un contributo iconografico dell'autrice Antonella Garofalo.

'Soglie' è un saggio che propone una lettura trasversale di quelle che sono configurate come soglie dell’esistere umano (di volta in volta confine, limite, transito), articolata in un polittico di 12 tavole che trovano in una ricca iconografia il mezzo descrittivo privilegiato. Essa astrae volutamente dal periodo storico, dalla corrente di appartenenza e dalla personalità degli autori delle opere analizzate, come pure dall’eventuale messaggio che in esse si intendeva veicolare. Le immagini e i testi presi in considerazione sono frutto di un’accurata selezione intesa a indicare la possibile fonte delle suggestioni che hanno contribuito a orientare le riflessioni contenute nel saggio, delle quali valgono a rendere ‘visibili’ i presupposti e i percorsi.