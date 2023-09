Libri, Paola Scarsi presenta 'La prima Vespa non si scorda mai' al Museo Piaggio

In occasione della prima edizione dell'Italian Motor Week promossa dall'Associazione Nazionale del comuni a vocazione Motoristica ANCI Città dei Motori, il Comune di Pontedera e la Fondazione Piaggio, sabato 16 settembre, alle 19 all'Auditorium Museo Piaggio, si terrà la presentazione del libro di Paola Scarsi dal titolo "La prima Vespa non si scorda mai".

La Vespa fa parte della storia del nostro Paese e di quella personale di moltissime persone. Sì, perché la Vespa è oggetto di un amore incondizionato e profondo. Ed è contemporaneamente mite e gentile e permette ai proprietari di condividere questo sentimento perfino con le più potenti due ruote. A parlare sono grandi viaggiatori, collezionisti, artisti, piloti, scrittori, attori: c'è chi in Vespa è andato a Capo Nord a chi ci ha fatto il giro del mondo, chi ha dato il primo bacio e chi ci ha fatto il viaggio di nozze, chi l'ha usata come soggetto artistico e chi le ha dedicato una canzone.

L'autrice

Nata a Genova, vive a Trevignano Romano. Ha due figli, Matteo e Camilla. È giornalista, fotografa, motociclista; negli anni '80 ha lavorato come grafica all'ufficio Pubblicità e Marketing della Piaggio. È autrice per Erga de "Lo scaldacuore – cento personaggi noti e meno noti raccontano il loro primo bel ricordo" e di "Oltre il Covcheda id: 365 idee per superare la crisi". Ha pubblicato gli e-book "Le feste delle altre religioni" e "Noi creiamo lavoro – Storie di imprenditori immigrati".

Esperta di economia e tematiche sociali, cura uffici stampa da oltre 30 anni: dai grandi concerti rock alle principali realtà del terzo settore italiano. Curiosa della vita in ogni sua sfaccettatura, crede fermamente nella legalità, nella solidarietà e nella tutela dei diritti.

Info

Prenotazione obbligatoria.