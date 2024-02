Il Premio Ubu Licia Lanera in 'Love me. Due pezzi di Antonio Tarantino'

Licia Lanera in 'Love me. Due pezzi di Antonio Tarantino'

Prima toscana

Sabato 2 marzo ore 21.00

La Città del Teatro, Cascina (Pisa)



Sabato 2 marzo la pluripremiata attrice e regista Licia Lanera sarà in scena alla Città del Teatro di Cascina (PI), con la prima toscana di 'Love me. Due pezzi di Antonio Tarantino', una produzione ERT / Teatro Nazionale, in collaborazione con Compagnia Licia Lanera.