Lighthouse, Club to lab djs academy approda a Marina di Pisa: musica e aperitivi al tramonto

Venerdì 9 luglio, dalle ore 19, si terrà il primo aperitivo LIGHTHOUSE con selezione musicale a cura di Club To Lab, nella magica location del Bar Ristorante Etoile - Porto di Pisa, a Marina di Pisa. Il primo di una serie di appuntamenti musicali da non perdere: l'atmosfera mozzafiato del tramonto sul Porto, i profumi dell’ottimo cibo che accompagnano cocktails ricercati, il sottofondo musicale con dj-set live a cura dell’Academy pisana Club To Lab.

Due gli artisti che accompagneranno la serata d’apertura: Marco Cristaudo, fondatore di Club To Lab, e Pietro Batini, approdato nuovamente a Pisa dopo varie esperienze all'estero. Il venerdì sera estivo profuma di mare e di buona musica; lo spazio all’aperto è riservabile su prenotazione. Tante le scelte possibili: dai gazebo, ai tavoli vista tramonto, per sorseggiare un buon aperitivo, volendo accompagnato da portate di pesce deliziose. Godersi una serata d’estate non è mai stato così semplice.

L’Academy Club To Lab nasce nel gennaio del 2018, forte della passione di Marco Cristaudo verso la musica house ed elettronica. L'intento primario di Marco è quello di riportare la musica elettronica come protagonista delle location più originali della provincia di Pisa. Una ricerca continua di nuovi talenti, corsi professionali per producers, djing e creators. L'Academy sarà ospitata nella splendida cornice del Porto di Pisa, presso l'Etoile Bar Ristorante, alla sua prima gestione di questo locale così particolare, capitanata da Alessandro Birindelli, che ha curato il programma estivo in modo del tutto originale: tanti gli eventi che si susseguiranno tutta l’estate con serate musicali, interventi di personaggi di spicco del mondo sportivo e molto altro ancora...



