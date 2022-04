'L'imbroglio di carta' per i Bibliosabati di Castelfranco di Sotto

Sabato 30 aprile torna l’appuntamento con i Bibliosabati, le aperture straordinarie della Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto. Alle ore 17.30 sarà presentato il libro di Andrea Falaschi 'L'imbroglio di carta' edito da 'La Grafica Pisana' di Bientina: un originale volume, curatissimo dal punto di vista grafico, che raccoglie e racconta la collezione personale dell’autore di 130 tra locandine, manifesti e fotobuste in un percorso a ritroso dal 2010 al 1934. Il libro è un’occasione per scoprire il valore dell’oggetto cartaceo che presenta un film, le sue origini, la sua trasformazione nel tempo, i suoi molteplici significati.

Andrea Falaschi nella vita fa il macellaio, ma il suo amore per il cinema lo ha spinto a collezionare dei veri e propri cimeli legati a pellicole più o meno recenti. Una passione che lo accompagna da una vita e lo ha visto viaggiare in giro per il mondo. Lo scorso novembre, durante il Festival della Lettura, alcune riproduzioni fotografiche delle locandine di Falaschi sono state esposte in mostra presso lo spazio espositivo della Banca di Cambiano.

Oltre alle immagini, il libro contiene un'introduzione dove Falaschi racconta da dove e quando nasce la sua passione per il cinema e i manifesti e alcuni interventi di voci autorevoli che offrono riflessioni su aspetti diversi del manifesto cinematografico: Andrea Borghini, docente di Filosofia all’università di Milano, Tonino De Bernardi, regista, Giacomo Forte, Segretario del Centro di arte contemporanea di Prato, Sam Gilbey, illustratore di manifesti britannico, Noriyuki Kai, Storico dell’arte giapponese.

'L’imbroglio di carta' è un vero e proprio omaggio alla grafica, da come è a come era. Questo grazie ad un minuzioso lavoro al quale hanno collaborato il graphic designer e fotografo Andrea Lippi, che ha curato la grafica e l’impaginazione del libro, Martina Vincenti che ha realizzato la copertina del libro e il fotografo Manuele Vestri che si è occupato dell’elaborazione fotografica del manifesto del film cult 'La grande abbuffata'. Saranno proprio i tre professionisti che hanno dato il loro contributo alla realizzazione del volume, insieme ad Andrea Falaschi, a presentare il libro, introdotti da Serena Andreini, responsabile della Biblioteca.

Per partecipare è necessario il possesso del Green Pass rafforzato. E' obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0571/487260 oppure 487263.