Al Teatro Nuovo di Pisa in live streaming 'La Serpe D'oro'

Venerdì, Sabato e Domenica 26, 27 e 28 Marzo, collegandosi al link dello spettacolo, si potrà assistere comodamente da casa al live set con cui la formazione capitanata da Igor Vassaz presenterà 'Il pane e la sassata', ultimo lavoro discografico che traccia un confine di maturità del gruppo folk toscano.

Un concerto tutt’altro che scontato, dunque, quello della Serpe d’Oro in streaming dal Teatro Nuovo di Pisa il prossimo fine settimana, un concerto che sicuramente solleverà curiosità sia fra gli aficionados della musica tradizionale che fra i palati più inclini al folk-rock e alla world-music! Ecco a voi la formazione di questo fine settimana: Igor Vazzaz voce, chitarre e ghironda, Fabio Bartolomei fisarmonica, percussioni e sonagli, Jacopo Crezzini contrabbasso, Andrea del Testa mandolino e prispolo, Flavio Iacopi violino, Daniele Ghilardi chitarra acustica e cajon. Per acquistare il biglietto www.teatronuovopisa.it, per informazioni 392.3233535